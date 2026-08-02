बच्चों को सुबह-शाम ब्रश करने व पौष्टिक भोजन लेने की सलाह
फोटो इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर शाखा ने मनाया ओरल हाइजीन डे
भागलपुर, वरीय संवाददाता। इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) अंग प्रदेश भागलपुर शाखा की ओर से शनिवार को ओरल हाइजीन डे मनाया गया। एसोसिएशन के चिकित्सकों ने घोघा पन्नूचक स्थित एक स्कूल में ओरल हेल्थ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में दांतों एवं मसूड़ों की देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सही मौखिक स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ आईडीए भागलपुर शाखा के अध्यक्ष डॉ. एसबी शरण ने किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ दांत और स्वस्थ मसूड़े अच्छे स्वास्थ्य की पहचान हैं। बच्चों को प्रतिदिन सुबह-शाम ब्रश करने, पौष्टिक भोजन लेने तथा प्रत्येक छह माह में दंत चिकित्सक से जांच कराने की सलाह दी।
शाखा के सचिव एवं पेरियोडेंटिस्ट डॉ. शुभंकर कुमार सिंह ने बताया कि मसूड़ों का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। मौके पर संयुक्त सचिव डॉ. नीरज कुमार, डॉ. शुभम लाल, डॉ. अमित, डॉ. संतोष, सीडीएच कन्वेनर डॉ. सूरज खेतान व विद्यालय के निदेशक अमित कुमार समेत अन्य लोग थे।
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