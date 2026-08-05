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शिविर में 30 स्कूली बच्चों का हुआ दांतों का परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, इटावा औरैया
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इटावा में यूपीयूएमएस के दंत विज्ञान संकाय ने प्राथमिक विद्यालय, बहादुरपुर में दंत स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। टीम ने 30 बच्चों का परीक्षण किया और उन्हें मौखिक स्वच्छता पर सलाह दी। जिन बच्चों को आगे उपचार की आवश्यकता थी, उन्हें यूपीयूएमएस सैफई में फॉलो-अप के लिए परामर्श दिया गया।

शिविर में 30 स्कूली बच्चों का हुआ दांतों का परीक्षण

इटावा । यूपीयूएमएस के दंत विज्ञान संकाय के पीरियोडॉन्टोलॉजी विभाग ने बुजवार को जन आरोग्य सेवा कार्यक्रम एवं ओरल हाइजीन वीक के तहत प्राथमिक विद्यालय, बहादुरपुर में दंत स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में डा. राजेश कुमार ठाकुर, डा. राजमंगल यादव, डा.आलोक कुमार एवं डा. ज्योति की टीम ने 30 स्कूली बच्चों का दंत एवं मसूड़ों का परीक्षण किया और उन्हें मौखिक स्वच्छता संबंधी परामर्श प्रदान किया। जिन बच्चों को आगे उपचार की आवश्यकता थी उन्हें यूपीयूएमएस सैफई के दंत विज्ञान संकाय में फॉलो-अप हेतु परामर्श दिया गया।

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