ऑप्टोमेट्री संवर्ग ने कुलपति को दी पुनर्नियुक्ति की बधाई
केजीएमयू के ऑप्टोमेट्री संवर्ग के सदस्यों ने कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद से मुलाकात कर उन्हें दोबारा नियुक्ति पर शुभकामनाएं दीं। सदस्यों ने उनके नेतृत्व में किए गए निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य में सकारात्मक सहयोग की आशा जताई।
केजीएमयू के ऑप्टोमेट्री संवर्ग के सदस्यों ने मंगलवार को कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद से मुलाकात की। उन्हें दोबारा कुलपति नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान संवर्ग के सदस्यों ने उनके नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों और संवर्ग के हित में लिए गए निर्णयों के लिए आभार भी जताया। सदस्यों ने कहा कि कुलपति की ओर से ऑप्टोमेट्री संवर्ग से जुड़े कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए निर्णयों से उन्हें लाभ मिला है। उन्होंने भविष्य में भी संवर्ग से जुड़े विषयों पर सकारात्मक सहयोग की उम्मीद जताई। इस अवसर पर ऑप्टोमेट्री संवर्ग के वरिष्ठ सदस्य श्याम मणि शुक्ला, ओम प्रकाश सिंह, श्वेता शुक्ला, संदीप सिंह, विकास, पूजा और सोनल समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
सदस्यों ने कुलपति को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए केजीएमयू के विकास में सहयोग जारी रखने की बात कही।
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