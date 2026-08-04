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लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पारित----------------------------------शोरगुल के बीच अब सरकार कामकाज निपटाने में जुटी ---------------------------नईदिल्ली। विशेष संवाददातासंसद के...

लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पारित

लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विनियोग विधेयक पारित--------------------------------- -शोरगुल के बीच अब सरकार कामकाज निपटाने में जुटी

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नईदिल्ली। विशेष संवाददाता

विपक्ष का हंगामा

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में विपक्ष का हंगामा मंगलवार को भी जारी रहने के कारण सरकार को विनियोग विधेयक को शोरगुल के बीच ध्वनिमत के बीच पारित कराना पड़ा। सदन के मौजूदा हालातों में सरकार ने अब हंगामे के बीच ही कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है। विपक्ष की तरफ से सदन चलाने के सकारात्मक संकेत न मिलने को लेकर सरकार ने भी अब अपने कामकाज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।

विधेयक का उद्देश्य

लोकसभा में मंगलवार को भी विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर सरकार से जबाब मांगते हुए जमकर नारेबाजी की। दोपहर दो बजे सदन में शोरगुल के बीच सरकार ने अपने विधायी कामकाज के एजेंडे को आगे बढ़ाया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया।

विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए पैसे निकालने की मंजूरी देना है, जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए मंजूर की गई रकम से अधिक किए गए थे। शोर-शराबे के बीच, सदन ने विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2026 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया।

कराधान विधेयक पेश

इससे पहले सीतारमन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। यह विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेने के लिए है, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश पर आयकर खत्म कर दिया गया था। विपक्ष के जिन सदस्यों ने भी कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के बावजूद भी शोरगुल नहीं थमने पर अपराह्न दो बजकर 17 मिनट पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

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सामान्य प्रश्न

सरकार ने विनियोग विधेयक को क्यों पारित किया?
सरकार ने विनियोग विधेयक को शोरगुल के बीच ध्वनिमत से पारित किया क्योंकि विपक्ष का हंगामा जारी था।
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