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विधानसभा में सपा के व्यवहार पर भड़के सदर विधायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हमीरपुर
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0 सोशल मीडिया पर दो मिनट 45 सेकेंड का वीडियो संदेश जारी कर लिया आड़े हाथों 0 सदर विधायक बोले, सपा की संविधान में नहीं बंदूक, गोली और लाठी में आस्था फोट

विधानसभा में सपा के व्यवहार पर भड़के सदर विधायक

हमीरपुर, संवाददाता। विधानसभा में मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के विधायकों के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने और मार्शल के साथ-साथ अन्य सदस्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भाजपा के सदर विधायक डॉ.मनोज प्रजापति ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सपा की संविधान, विधानसभा, लोकसभा में आस्था नहीं है। यह पार्टी बंदूक-डंडे के दम पर शासन करती रही है और वही हालात बनाने के लिए फिर से आगे बढ़ रही है। फेसबुक पर सदर विधायक ने अपने पेज पर उक्त वीडियो संदेश जारी करते हुए सपा के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

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हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल हो रही पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। दो मिनट 45 सेकेंड के वीडियो संदेश में सदर विधायक कह रहे हैं कि आज का दिन बड़ा पीड़ादायक दिन है। सपा के सदस्यों ने विधानसभा के भीतर आज अपने कुंठित प्रयास को दोहराते हुए अपने आचरण जिसके लिए वह कुख्यात हैं, वैसा व्यवहार किया। सदन के भीतर मार्शल से मारपीट की, सदस्यों को धमकाने का काम किया। यह मानसून सत्र युवाओं के लिए, किसानों की समृद्धि की चर्चा के लिए, महिलाओं के मान-सम्मान, छात्रों-नौजवानों के भविष्य के लिए बुलाया गया था। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बंदूक के बल पर डंडे के बल पर प्रदेश में जैसे पहले शासन करते रहे हैं, उसी प्रकरा से पुन: एक बार फिर प्रदेश में शासन करने के लिए आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं।अपने संदेश में विधायक ने कहा कि हम सब मिलकर ऐसे लोग जिनकी संविधान, विधानसभा और लोकसभा में आस्था नहीं है, बल्कि उनकी आस्था बंदूक, गोली, डंडे और अराजकता पर है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हो जाएं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको सदबुद्धि दे। प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी को तैयार करे, लेकिन हताश, निराश सपा के नेता ये सब करने में विफल रहे हैं और आगे भी रहेंगे।

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