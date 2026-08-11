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विपक्ष अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा, अपनी मांगों पर कायम : खरगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संसद में गतिरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष अपने मुद्दों पर खड़ा है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह को प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर बयान देना चाहिए। खरगे ने झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन पर स्पष्टता से कहा कि यह एक अलग मुद्दा है।

विपक्ष अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा, अपनी मांगों पर कायम : खरगे

संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रहा। शुरुआत से ही विपक्ष का रुख समान है और अपनी मांगों पर कायम है। मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष की मांग है कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित बर्बरता पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। खरगे ने कहा कि झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन अलग मुद्दा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हर मुद्दे को एक ही दिन में उठाया जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि हम अपने मुद्दों को लेकर स्पष्ट हैं। पहला मुद्दा छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी से जुड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि इसका आदेश किसने दिया और कैसे हुआ। हम सदन में इस संबंध में बयान चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री केवल जल्दबाजी में बयान देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका यही इरादा है। दूसरा मुद्दा चंदा चोरी और तीसरा प्रधानमंत्री के माफी मांगने का है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह अलग मुद्दा है। सैकड़ों मुद्दे हैं, क्या उन पर अलग-अलग चर्चा नहीं होती? क्या हम हर एक मुद्दे को उसी दिन उठाएं?

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