सवाल केवल पैसों का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का : पप्पू यादव

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। संसद के मानसून सत्र के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी अनोखे अंदाज में पंडित की वेशभूषा धारण कर और हाथ में दानपेटी लेकर प्रदर्शन में पहुंचे, जिससे उनका विरोध चर्चा का विषय बन गया। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा आज 100 करोड़ से अधिक लोग, जिन्होंने देश के मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धा से दान दिया है, वे जवाब चाहते हैं।

चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या दक्षिण भारत के मंदिर, यदि कहीं भी श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चंदे के उपयोग को लेकर आरोप सामने आए हैं, तो ऑडिट कराने में आपत्ति क्यों है, सूचना के अधिकार के दायरे में जानकारी क्यों नहीं दी जाती और विशेष जांच दल से पूरे मामले की जांच क्यों नहीं कराई जाती। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल छोटे लोगों को सामने लाकर बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव ने मांग की कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और जनता का विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि सवाल केवल पैसों का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और विश्वास का है।