गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो विपक्ष सुन पाएगा: किरेन रिजिजू

लोकसभा में गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी से नाराज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि यह लोग गृह मंत्री के नाम से नारे लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वह दिनभर संसद में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह वह व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनकर सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। रिजिजू ने कहा कि नियम कहता है कि जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष निर्देश नहीं दे सकता कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है। यह सरकार और आसन तय करते हैं। विपक्ष को सदन को बाधित करने और गुमराह करने का नाटक बंद करना चाहिए।