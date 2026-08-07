गृह मंत्री जब जवाब देंगे तो विपक्ष सुन पाएगा: किरेन रिजिजू
लोकसभा में गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी से नाराज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में दिनभर रहते हैं। विपक्ष को सदन में नारेबाजी करने का अधिकार नहीं है। पीठासीन सभापति ने भी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया।
लोकसभा में गृह मंत्री के खिलाफ विपक्ष की नारेबाजी से नाराज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया है। विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच उन्होंने कहा कि यह लोग गृह मंत्री के नाम से नारे लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वह दिनभर संसद में ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह वह व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनकर सारे आतंकवादी, उग्रवादी कांप उठते हैं। रिजिजू ने कहा कि नियम कहता है कि जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष निर्देश नहीं दे सकता कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है। यह सरकार और आसन तय करते हैं। विपक्ष को सदन को बाधित करने और गुमराह करने का नाटक बंद करना चाहिए।
आप मन बनाकर आए हैं सदन नहीं चलने देंगे
पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे। यह सही नहीं है। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले हंगामे की वजह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें