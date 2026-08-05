चंदा चोरी और छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन
विपक्षी दलों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विरोध, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही की मांग और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता व्यक्त की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद इसमें शामिल हुए।
नई दिल्ली, विशेष संवाददाता
विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। वे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे थे। परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाले गए इस मार्च में विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर जवाबदेही तय किए जाने की मांग की।
मार्च में भागीदारी
बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव सहित विभिन्न विपक्षी दलों के अनेक सांसद शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में दान पेटियां रखकर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विरोध जताया।
सरकार की जिम्मेदारी
मार्च के बाद मीडिया से बातचीत में खरगे ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार सदन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सदन में चर्चा चाहता है, पर सरकार सहमत नहीं हो रही है। संसद जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय करने का सर्वोच्च मंच है और सरकार को वहां अपनी बात रखनी चाहिए।
लोकतंत्र में जवाबदेही
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यदि किसी घटना में बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मार्च का संदेश यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है।
जम्मू-कश्मीर का मामला
विपक्षी दलों ने अपने मार्च के दौरान पांच अगस्त के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी उठाई। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संसद में विधेयक पारित कर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। कई दूसरे विपक्षी दल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं।
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