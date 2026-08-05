Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चंदा चोरी और छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

विपक्षी दलों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विरोध, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही की मांग और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की आवश्यकता व्यक्त की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद इसमें शामिल हुए।

चंदा चोरी और छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता

ये भी पढ़ें:संसद में नहीं थम रहा बवाल: राहुल गांधी के साथ बैठक करने पहुंचे किरेन रिजिजू, प्रियंका भी मौजूद

विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद परिसर में मार्च निकाला। वे अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे थे। परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से मकर द्वार तक निकाले गए इस मार्च में विपक्ष ने छात्रों पर कार्रवाई के मुद्दे पर जवाबदेही तय किए जाने की मांग की।

ये भी पढ़ें:सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहता है विपक्ष

मार्च में भागीदारी

बड़ा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव सहित विभिन्न विपक्षी दलों के अनेक सांसद शामिल हुए। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन परिसर में दान पेटियां रखकर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विरोध जताया।

सरकार की जिम्मेदारी

मार्च के बाद मीडिया से बातचीत में खरगे ने कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है कि सरकार सदन में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर पक्ष रखे। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सदन में चर्चा चाहता है, पर सरकार सहमत नहीं हो रही है। संसद जनता के मुद्दों पर जवाबदेही तय करने का सर्वोच्च मंच है और सरकार को वहां अपनी बात रखनी चाहिए।

लोकतंत्र में जवाबदेही

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता में बैठे लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। यदि किसी घटना में बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मार्च का संदेश यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, उनकी लोगों के प्रति जिम्मेदारी है।

जम्मू-कश्मीर का मामला

विपक्षी दलों ने अपने मार्च के दौरान पांच अगस्त के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी उठाई। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त, 2019 को संसद में विधेयक पारित कर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। कई दूसरे विपक्षी दल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न

विपक्षी दलों ने मार्च क्यों निकाला?
विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध और जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के लिए मार्च निकाला।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Crime News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।