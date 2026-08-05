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मतदाता सूची से नाम काटने का सुनियोजित षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा: आर्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हल्द्वानी में फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाने के मामले को लोकतंत्र पर हमले की संज्ञा दी। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने फर्जी आपत्तियों से मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए और सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

मतदाता सूची से नाम काटने का सुनियोजित षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं होगा: आर्य

हल्द्वानी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाजपुर सहित प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 के माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दर्ज कराई गई संदिग्ध आपत्तियों को लोकतंत्र पर सुनियोजित हमला करार दिया है। उन्होंने प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि फॉर्म-10 के ऑनलाइन अवलोकन में केवल बाजपुर विधानसभा के भाग संख्या 27, 142 एवं 149 में ही 93 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिशों की शिकायत अन्य विधानसभाओं से भी मिल रही हैं।

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आरोप लगाया कि यह किसी संगठित गिरोह की साजिश लगती है, जिसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना है। फर्जी आपत्तियों से हजारों नाम हटाने का यह प्रयास महज प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह खेल किसके संरक्षण में चल रहा है। आर्य ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई न हुई, तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

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