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अवैध बालू खनन और परिवहन पर रोक लगाएं सीएम : मरांडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध बालू खनन और परिवहन को रोकने की मांग की है। उन्होंने एनजीटी की रोक के बावजूद चल रहे इस कारोबार की जांच की आवश्यकता को बताया है, जो पर्यावरणीय नियमों और कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रहा है।

अवैध बालू खनन और परिवहन पर रोक लगाएं सीएम : मरांडी

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध बालू खनन और परिवहन पर तत्काल संज्ञान लेकर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि एनजीटी की रोक के बावजूद यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा है? भाजपा नेता ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि एनजीटी द्वारा मानसून के दौरान नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके बावजूद रांची सहित राज्य के कई जिलों में बिना नंबर प्लेट और बिना वैध चालान के बालू लदे ट्रक चल रहे हैं। यह केवल पर्यावरणीय नियमों का ही उल्लंघन नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था और राजस्व प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।उन्होंने

कहा है कि पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि अवैध और अनियंत्रित बालू खनन नदियों की प्राकृतिक धारा को प्रभावित करता है, भूजल स्तर गिरता है, नदी तटों का कटाव बढ़ाता है और पर्यावरणीय संतुलन को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। इससे झारखंड की नदियों और पर्यावरण की रक्षा तो होगी ही तथा राज्य के राजस्व को हो रही भारी क्षति पर भी रोक लगेगी।

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