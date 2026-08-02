बरेका को पीरियॉडिक ओवरहॉल कार्य सौंपने का विरोध
वाराणसी में बरेका को पीरियॉडिक ओवरहॉल कार्य सौंपे जाने का विरोध तेज हो गया है। बरेका कर्मचारी परिषद ने उप महाप्रबंधक को इस विषय में पत्रक सौंपा। परिषद का कहना है कि यह निर्णय संगठन के मूल उद्देश्यों और कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
वाराणसी। बरेका को पीरियॉडिक ओवरहॉल कार्य सौंपे जाने का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को बरेका कर्मचारी परिषद के पदाधिकारियों ने उप महाप्रबंधक सागर को इस संबंध में पत्रक सौंपा। परिषद का कहना है कि यह निर्णय बरेका के मूल उद्देश्य, उत्पादन क्षमता तथा भविष्य की विकास योजनाओं के प्रतिकूल है। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसमें परिषद के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार यादव, सदस्य नवीन सिन्हा, श्रीकांत यादव, सुशील कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, अमित कुमार और संतोष कुमार यादव शामिल रहे।
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