प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा है कि इसमें मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

यूपी में प्रस्तावित सेवा नियमावली का निजी स्कूलों ने किया विरोध, बोले- ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सुझाव लिए जाएं

सुशील सिंह, लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन का विरोध शुरू हो गया है।

सर्वसम्मति में सहयोग अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने रविवार को ऑनलाइन बैठक में प्रबंधकों ने कहा कि निजी विद्यालयों से बिना विचार-विमर्श तैयार की गई सेवा नियमावली स्वीकार नहीं होगी। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से व्यापक सुझाव लेने की मांग की है। रविवार को हुई एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा हुई। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना संबंधित पक्षों की भागीदारी के बनाई गई नियमावली पर पुनर्विचार करना होगा।

प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग एसोसिएशन ने शासन से नियमावली का पूरा प्रारूप सार्वजनिक करने की मांग की है। उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट पर निजी स्कूलों से सुझाव लिए जाएं और उसके बाद ही अंतिम फैसला हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजेन्द्र सिंह ने कहा कि नियमावली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के साथ निजी स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता भी सुरक्षित रहनी चाहिए। वहीं संयुक्त सचिव ख्वाजा सैफी यूनुस ने कहा कि छोटे-बड़े और ग्रामीण-शहरी स्कूलों की आर्थिक स्थिति अलग है। ऐसे में बिना वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दायित्व थोपना स्कूलों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।

शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा एसोसिएशन ने शिक्षकों के अधिकारों के साथ जवाबदेही, कार्य निष्पादन और अनुशासन तय करने की भी मांग की है। संगठन प्रदेशभर के स्कूल प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को अपना समग्र प्रस्ताव देगा। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो संगठन वैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपना पक्ष मजबूती से रखेगा。

बैठक में ये रहे शामिल

अनिल अग्रवाल (अध्यक्ष), ब्रिजेन्द्र सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष),माला मेहरा (महासचिव), जीवन खन्ना (उपाध्यक्ष), आश्रिता दास (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), राजीव तुली (उपाध्यक्ष), ख्वाजा सैफी यूनुस (संयुक्त सचिव), रचित मानस (कोषाध्यक्ष) सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने सहभागिता की।

प्रमुख मांगें-

निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को नियमावली बनाने वाली समिति में शामिल किया जाए।

सेवा नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर निजी विद्यालयों से सुझाव लिए जाएं।

एनईपी-2020 के अनुरूप निजी स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए।

नियम व्यवहारिक हों और स्कूलों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए।

शिक्षकों के अधिकारों के साथ उनकी जवाबदेही, कार्य निष्पादन और अनुशासन भी तय हो।