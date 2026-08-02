Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में प्रस्तावित सेवा नियमावली का निजी स्कूलों ने किया विरोध, बोले- ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सुझाव लिए जाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन का विरोध शुरू हो गया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग की है और कहा है कि इसमें मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

यूपी में प्रस्तावित सेवा नियमावली का निजी स्कूलों ने किया विरोध, बोले- ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सुझाव लिए जाएं
यूपी में प्रस्तावित सेवा नियमावली का निजी स्कूलों ने किया विरोध, बोले- ड्राफ्ट सार्वजनिक कर सुझाव लिए जाएं

सुशील सिंह, लखनऊ, कार्यालय संवाददाता। निजी विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सेवा नियमावली को लेकर निजी स्कूल प्रबंधन का विरोध शुरू हो गया है।

ये भी पढ़ें:अब निजी स्कूलों में नहीं चलेगी मनमानी, टीचरों की नौकरी और सैलरी के लिए बनेगी सेवा नियमावली

सर्वसम्मति में सहयोग

अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन (यूपीएसए) ने रविवार को ऑनलाइन बैठक में प्रबंधकों ने कहा कि निजी विद्यालयों से बिना विचार-विमर्श तैयार की गई सेवा नियमावली स्वीकार नहीं होगी। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और इसे अंतिम रूप देने से पहले निजी विद्यालय संगठनों से व्यापक सुझाव लेने की मांग की है। रविवार को हुई एसोसिएशन की ऑनलाइन कार्यकारिणी बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रावधानों पर चर्चा हुई। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि नियमावली का सीधा असर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। ऐसे में इसे तैयार करने वाली समिति में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिना संबंधित पक्षों की भागीदारी के बनाई गई नियमावली पर पुनर्विचार करना होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी के साढ़े 3 लाख प्राइवेट स्कूल टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब सैलरी मिलेगी पूरी; नौकरी होगी पक्की

प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग

एसोसिएशन ने शासन से नियमावली का पूरा प्रारूप सार्वजनिक करने की मांग की है। उपाध्यक्ष जीवन खन्ना ने कहा कि ड्राफ्ट पर निजी स्कूलों से सुझाव लिए जाएं और उसके बाद ही अंतिम फैसला हो।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ब्रिजेन्द्र सिंह ने कहा कि नियमावली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के साथ निजी स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता भी सुरक्षित रहनी चाहिए। वहीं संयुक्त सचिव ख्वाजा सैफी यूनुस ने कहा कि छोटे-बड़े और ग्रामीण-शहरी स्कूलों की आर्थिक स्थिति अलग है। ऐसे में बिना वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दायित्व थोपना स्कूलों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है।

शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा

एसोसिएशन ने शिक्षकों के अधिकारों के साथ जवाबदेही, कार्य निष्पादन और अनुशासन तय करने की भी मांग की है। संगठन प्रदेशभर के स्कूल प्रबंधकों से सुझाव लेकर शासन को अपना समग्र प्रस्ताव देगा। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो संगठन वैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपना पक्ष मजबूती से रखेगा。

बैठक में ये रहे शामिल

अनिल अग्रवाल (अध्यक्ष), ब्रिजेन्द्र सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष),माला मेहरा (महासचिव), जीवन खन्ना (उपाध्यक्ष), आश्रिता दास (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), राजीव तुली (उपाध्यक्ष), ख्वाजा सैफी यूनुस (संयुक्त सचिव), रचित मानस (कोषाध्यक्ष) सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने सहभागिता की।

प्रमुख मांगें-

निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों को नियमावली बनाने वाली समिति में शामिल किया जाए।

सेवा नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर निजी विद्यालयों से सुझाव लिए जाएं।

एनईपी-2020 के अनुरूप निजी स्कूलों की प्रशासनिक स्वायत्तता बरकरार रखी जाए।

नियम व्यवहारिक हों और स्कूलों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न डाला जाए।

शिक्षकों के अधिकारों के साथ उनकी जवाबदेही, कार्य निष्पादन और अनुशासन भी तय हो।

वार्ता संबंधी प्रश्न

निजी विद्यालय संगठन ने कौन सी मांग की है?
यूपीएसए ने नियमावली का ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि उसमें मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।