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विपक्ष का रवैया लोकतंत्र की भावना के विपरीत : चिराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और विपक्ष से आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सके।

विपक्ष का रवैया लोकतंत्र की भावना के विपरीत : चिराग

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एवं लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि अपने राजनीतिक हितों के लिए विपक्ष सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित कर रहा है। यह लोकतंत्र की भावना के बिल्कुल विपरीत है। किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही सरकार सभी विषयों पर लगातार संवाद कर रही है। इसके बावजूद विपक्ष अपने रुख पर कायम है। चिराग ने विपक्ष से आग्रह किया कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें, ताकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

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