दल-बदल विरोधी कानून और कावेरी जल विवाद को लेकर नोटिस

संसद : विपक्षी सदस्यों ने चर्चा की मांग की नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने चुनाव सुधार और राज्यों के बीच पानी के विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित कामकाज रोकने का नोटिस दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें नए दल-बदल विरोधी कानून की जरूरत पर व्यापक चर्चा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अवसरवाद के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले दल-बदल को रोकने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है। वहीं, राज्यसभा में सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने कावेरी जल विवाद के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के जवाब पर चर्चा की मांग की。