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दल-बदल विरोधी कानून और कावेरी जल विवाद को लेकर नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने चुनाव सुधार और राज्यों के बीच पानी के विवादों पर चर्चा करने की मांग की। लोकसभा में मनीष तिवारी ने नए दल-बदल विरोधी कानून के लिए चर्चा की जरूरत पर जोर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कावेरी जल विनियमन समिति के आदेश के खिलाफ अपील करने की बात कही।

दल-बदल विरोधी कानून और कावेरी जल विवाद को लेकर नोटिस

संसद : विपक्षी सदस्यों ने चर्चा की मांग की नई दिल्ली, एजेंसी। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने चुनाव सुधार और राज्यों के बीच पानी के विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित कामकाज रोकने का नोटिस दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसमें नए दल-बदल विरोधी कानून की जरूरत पर व्यापक चर्चा की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक अवसरवाद के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले दल-बदल को रोकने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है। वहीं, राज्यसभा में सांसद प्रवीण चक्रवर्ती ने प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने कावेरी जल विवाद के बारे में जल शक्ति मंत्रालय के जवाब पर चर्चा की मांग की。

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आदेश के खिलाफ अपील करेगा कर्नाटक : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली/बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्लूआरसी) के पानी छोड़ने के आदेश के खिलाफ अपील करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कानूनी जवाब तैयार कर रही है और सही मंच के जरिए तुरंत राहत की मांग करेगी। वहीं, उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी को कावेरी जलाशय का दौरा करने के लिए बुलाया है, ताकि कर्नाटक में भीषण सूखे और जल संकट की स्थिति वह भी देख सकें। मुख्यमंत्री शिवकुमार के अनुसार, आदेश के बाद जल संसाधन ministro, महाधिकवक्ता, कानूनी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की है। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

विपक्षी सदस्यों ने संसद में किन मुद्दों पर चर्चा की मांग की?
विपक्षी सदस्यों ने चुनाव सुधार और राज्यों के बीच पानी के विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की।

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