नोटबंदी के 2 साल पर सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चेबंदी, जानिए किसने क्या कहा

नोटबंदी के दो साल पर एक बार फिर से विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर उसके इस कदम को लेकर बड़ा हमला बोला है। कोई सरकार के इस कदम को अर्थव्यवस्था के लिए तबाही लाने वाला बता रहा है तो कोई इसे अर्थव्यवस्था को दिया जाना वाले वो घाव बता रहा है जिसके रहस्य का खुलासा होना अभी बाकी है।

आइये जानते है नोटबंदी पर किसने क्या कहा-

नोटबंदी एक विपदा- ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2016 में हुई नोटबंदी की घोषणा के दो साल पूरे होने पर गुरुवार को सरकार के इस कदम को ''विपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल पहले जब इसका ऐलान किया था वह तभी से इसे ''काला दिन कहती आ रही हैं।

एक ट्वीट में ममता ने कहा, ''आज नोटबंदी विपदा को दो साल हो गए। मैं ऐसा तब से कह रही हूं, जब से इसकी घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा, '' प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, आमजन और सभी विशेषज्ञ अब इससे सहमत हैं।

अर्थव्यवस्था को दिया जाना वाला जख्म अभी भी एक मिस्ट्री- केजरीवाल

उधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा- हालांकि, मोदी सरकार में घोटालों की फेहरिस्त अनंत है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नोटबंद के तौर पर दिया जानेवाले जख्म का रहस्य दो साल बाद भी सामने नहीं आया कि आखिर क्यों देश को इस आपदा में धकेला गया?

नोटबंदी के बाद जो कुछ हुआ उसके लिए पीएम जिम्मेदार- आनंद शर्मा

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर कहा- दो वर्ष पहले आज के दिन पीएम मोदी ने गलत और संवेदनशील फैसला लिया था। उसके बाद जो कुछ भी देश में हुआ उन सभी चीजों के लिए पीएम जिम्मेदार है।

