Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

संसद के मानसून सत्र में सत्तारूढ़ राजग सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी भाग रहे हैं। भाजपा सांसदों ने भी झारखंड में छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और राहुल गांधी पर निशाना साधा।

राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र में अधिकांश दिनों तक संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के खिलाफ मंगलवार को सत्तारूढ़ राजग के सांसद भी उतर आए और जबाबी प्रदर्शन किया। राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के बाद पुस्तकालय भवन से नई संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च कर पहुंचे राजग सांसदों ने भी बैनर व तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। इनमें लिखा हुआ था, सरकार चर्चा को तैयार, गृह मंत्री शाह देंगे जबाब, राहुल गांधी भागो मत। राजग सांसदों ने छात्रों के दिल्ली व झारखंड के आंदोलनों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि दिल्ली के मामले पर सरकार सदन में चर्चा और गृह मंत्री जबाब का तैयार हैं, फिर मांग करने वाले राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं। राजग सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी। भाजपा सांसदों ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की। विपक्ष पुराने संसद भवन की तरफ था, तो सत्तापक्ष नए संसद भवन की तरफ। किसी अप्रिय घटना को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने बीच में घेरा भी बना लिया था। हालांकि कुछ मिनट के प्रदर्शन के बाद सभी सांसद संसद भवन में चले गए。

ये भी पढ़ें: राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

भाजपा नेताओं का कांग्रेस पर पलटवार

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस-झामुमो सरकार को उन छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए जो पिछले दो हफ्तों से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पुलिस की कथित कार्रवाई पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस बल प्रयोग कर रही है और राहुल गांधी यहां भाषण दे रहे हैं। झारखंड सरकार राहुल गांधी के सहारे चल रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो, जो भूख हड़ताल पर थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। अगर आपमें हिम्मत है और आप सच में छात्रों का भला चाहते हैं, तो इस आधार पर सरकार से समर्थन वापस ले लें। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर जवाब मांगा।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे एनडीए सांसदों से प्रियंका की नोकझोंक
ये भी पढ़ें:रांची से राजधानी तक वार- पलटवार

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संसद में विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ हो रहा था?
संसद में विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा था।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।