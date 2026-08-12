राजग सांसदों ने संसद परिसर में किया जबाबी प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र में अधिकांश दिनों तक संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के खिलाफ मंगलवार को सत्तारूढ़ राजग के सांसद भी उतर आए और जबाबी प्रदर्शन किया। राजग संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक के बाद पुस्तकालय भवन से नई संसद के मकर द्वार तक पैदल मार्च कर पहुंचे राजग सांसदों ने भी बैनर व तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। इनमें लिखा हुआ था, सरकार चर्चा को तैयार, गृह मंत्री शाह देंगे जबाब, राहुल गांधी भागो मत। राजग सांसदों ने छात्रों के दिल्ली व झारखंड के आंदोलनों को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि दिल्ली के मामले पर सरकार सदन में चर्चा और गृह मंत्री जबाब का तैयार हैं, फिर मांग करने वाले राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं। राजग सांसदों ने झारखंड में छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि झारखंड पर चुप क्यों हैं राहुल गांधी। भाजपा सांसदों ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने के लिए भी राहुल गांधी की आलोचना की। विपक्ष पुराने संसद भवन की तरफ था, तो सत्तापक्ष नए संसद भवन की तरफ। किसी अप्रिय घटना को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने बीच में घेरा भी बना लिया था। हालांकि कुछ मिनट के प्रदर्शन के बाद सभी सांसद संसद भवन में चले गए。