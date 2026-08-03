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जसराना और शिकोहाबाद विधायक सरकार की नीतियों पर बरसे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए, जिसमें छात्रों के प्रदर्शन पर भड़की हिंसा और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। सपा विधायक सचिन यादव और डा. मुकेश वर्मा ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। विधायक यादव ने घायल छात्रों की तरह सिर पर पट्टी बांधकर उपस्थित होकर चर्चा में रोमांच पैदा किया।

जसराना और शिकोहाबाद विधायक सरकार की नीतियों पर बरसे

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष के तेवर आक्रामक नजर आए। दिल्ली में युवाओं और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और उसके बाद छात्रों पर की जा रही पुलिसिया कार्रवाई का मुद्दा और अयोध्या के चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठा। जसराना से सपा के विधायक इंजीनियर सचिन यादव और शिकोहाबाद के विधायक डा मुकेश वर्मा ने कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। विधायक सचिन यादव सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए जंतर मंतर पर घायल हुए छात्रों के रूप में अपने सिर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर बांधकर पहुंचे, जो वहां मौजूद सभी के लिए आकर्षण और चर्चा का केंद्र बना रहा।

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सदन के बाहर सरकार को घेरते हुए सचिन ने भाजपा सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। शिकोहाबाद विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार देश और प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और व्यापारियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह असमर्थ है। जब युवा और छात्र अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाते हैं, तो सरकार संवाद करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करती है।

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