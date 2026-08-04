संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी मिलेगी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भागीदारी

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। जिले के 36 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अब जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने निर्देश जारी किए हैं। अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थी खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे। इस विषय पर संस्कृत शिक्षा परिषद के सचिव ने शासन को पत्र लिखकर ध्यान आकृष्ट कराया था। जिसके बाद शिक्षा निदेशक ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए जारी वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की भांति संस्कृत विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी जिला, मंडल एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराने का आदेश दिया है।