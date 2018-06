अवसरवादी पीडीपी-बीजेपी गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर को झोंका आग में: राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से बीजेपी के अलग होने को लेकर उस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों पार्टियों के अवसरवादी गठबंधन ने राज्य को आग में झोंक दिया जिससे निर्दोष लोगों और सैनिकों को जान गंवानी पड़ी। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में इस गठबंधन सरकार की वजह से भारत को सामरिक रूप से नुकसान पहुंचा है और यूपीए सरकार के समय हुई सारी मेहनत पर पानी फिर गया।

BJP के समर्थन वापसी की खबर महबूबा को मुख्य सचिव ने बताई,ऐसा था रिएक्शन

The opportunistic BJP-PDP alliance set fire to J&K, killing many innocent people including our brave soldiers. It cost India strategically & destroyed years of UPA’s hard work. The damage will continue under President’s rule. Incompetence, arrogance & hatred always fails.