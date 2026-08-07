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एक ही दिन में 60 अपराधी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत एक दिन में 60 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान में अवैध हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और नशा तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना है।

एक ही दिन में 60 अपराधी गिरफ्तार

फरीदाबाद, अशोक जैन। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत फरीदाबाद पुलिस ने एक दिन में 60 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई 45 मामलों में की गई। पुलिस ने अवैध हथियार और मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं।पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान का उद्देश्य वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी और नशा तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना है। पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।गुरुवार को हुई कार्रवाई में अपहरण, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दो देसी कट्टे, 1.82 किलोग्राम गांजा और 11.01 ग्राम एमडीएमए बरामद किया।

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अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने हसीन उर्फ खुला को 416 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के चार मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक एक अगस्त से शुरू हुए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान अब तक 273 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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