Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लापता तीन बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अलीगढ़
Follow us on Google News
share

मडराक में पुलिस ने 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान के तहत तीन गुमशुदा बच्चों को पांच घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया। बच्चों को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से ढूंढा गया, और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता ने बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की।

लापता तीन बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

मडराक। थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान के तहत तीन गुमशुदा बच्चे को पांच घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से ढूंढा गया और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। थाना सासनीगेट क्षेत्र की शिकायतकर्ता नीतू ने मंगलवार दोपहर डेढ बजे थाने में सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर से महाकालेश्वर मंदिर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा है। वहीं शिकायतकर्ता पिंकी निवासी एसी मडराक ने आदित्य ( 10) व अक्कू ( 8) के लापता होने की सूचना दी। गुमशुदा बच्चों की तलाश और उन्हें परिजनों से मिलाने के लिए 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान चलाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Agra News: बिना बताए घर से निकले तीन किशोर मथुरा से सकुशल बरामद

इसी क्रम में मडराक पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और सर्विलांस की मदद से बच्चे को 5 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों ने पुलिस की सराहना की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Aligarh News Aligarh Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।