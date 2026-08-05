लापता तीन बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा
मडराक में पुलिस ने 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान के तहत तीन गुमशुदा बच्चों को पांच घंटे के भीतर सकुशल बरामद किया। बच्चों को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से ढूंढा गया, और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता ने बच्चों के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की।
मडराक। थाना पुलिस ने 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान के तहत तीन गुमशुदा बच्चे को पांच घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से ढूंढा गया और उनके परिजनों को सौंप दिया गया। थाना सासनीगेट क्षेत्र की शिकायतकर्ता नीतू ने मंगलवार दोपहर डेढ बजे थाने में सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा घर से महाकालेश्वर मंदिर गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा है। वहीं शिकायतकर्ता पिंकी निवासी एसी मडराक ने आदित्य ( 10) व अक्कू ( 8) के लापता होने की सूचना दी। गुमशुदा बच्चों की तलाश और उन्हें परिजनों से मिलाने के लिए 'ऑपरेशन स्माइल' अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में मडराक पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई की। टीम ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की और सर्विलांस की मदद से बच्चे को 5 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। बच्चे को सकुशल पाकर परिजनों ने पुलिस की सराहना की।
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