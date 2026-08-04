गोंडा पुलिस ने पांच घंटे में खोज निकाला लापता हुआ बालक
गोंडा पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत लापता 14 वर्षीय बालक को पांच घंटे में सुरक्षित बरामद किया। परिजनों ने 2 अगस्त को बालक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बच्चे को खोज निकाला और उसे अलीगढ़ में परिजनों के पास पहुँचाया।
n ऑपरेशन स्माइल' के अंतर्गत गोंडा पुलिस ने बालक किया बरामद n परिजनों व ग्रामीणों ने पुलिस की तत्परता पर जताया आभारगोंडा, संवाददाता। ऑपरेशन स्माइल' के तहत थाना गौंडा पुलिस ने अपहरण की आशंका से घिरे 14 वर्षीय लापता बालक को मात्र पांच घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। 2 अगस्त की रात करीब 10 बजे परिजनों ने बालक के लापता होने की तहरीर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया।एसपी ग्रामीण के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी इगलास के मार्गदर्शन में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली। बालक कश्मीरी गेट डिपो की बस में चढ़ता दिखा।
पुलिस ने दिल्ली में सीआईएसएफ अधिकारियों से संपर्क कर सटीक लोकेशन जुटाई और बालक को अलीगढ़ लाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए आभार जताया। इस सफल ऑपरेशन में थानाध्यक्ष मोनू कुमार आर्य, उपनिरीक्षक सत्यभान सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पेन्द्र सिंह और कांस्टेबल रविकान्त शामिल रहे।
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