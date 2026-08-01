अभियान को लेकर जिला पुलिस सम्मानित
मोतिहारी में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने ऑर्केस्ट्रा से नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया, जिसमें जिले ने बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया। विश्व मानव व्यापार दिवस पर पुलिस को सम्मानित किया गया। इस प्रयास से मानव तस्करों में हड़कंप मच गया है और स्थानीय पुलिस महकमे में उत्साह का माहौल बना है।
मोतिहारी। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के तहत ऑर्केस्ट्रा से नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराने के अभियान में जिले ने पूरे बिहार में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस कार्य के लिए विश्व मानव व्यापार दिवस के अवसर पर जिला पुलिस को सम्मानित किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग द्वारा मोतिहारी के पुलिस के एएचटीयू प्रभारी सर्वेंद्र कुमार सिन्हा एवं सब-इंस्पेक्टर नवल किशोर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में एएचटीयू टीम की इस लगातार कार्रवाई से मानव तस्करों और ऑर्केस्ट्रा संचालकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा नाबालिग लड़कियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाकर उन्हें नया जीवन देने के इस प्रयास को राज्य स्तर पर काफी सराहा गया है।
इस सम्मान से जिले के पुलिस महकमे में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
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