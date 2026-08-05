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ऑपरेशन प्रहार के तहत 19 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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मेदिनीनगर में पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देशन में 3 से 31 जुलाई 2026 तक चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। किशोरों से लेकर बाहरी तस्करों तक, अवैध मादक पदार्थों की बड़ी मात्रा बरामद की गई। एसपी ने नशे के कारोबार को खत्म करने का आश्वासन दिया और जनता से सहयोग की अपील की।

ऑपरेशन प्रहार के तहत 19 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत 3 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रममें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकदी और वाहन जब्त किए गए। पलामू के एसपी में बताया कि अभियान के दौरान 375.32 किलोग्राम गांजा, 6.696 किलोग्राम अफीम, 48.2 किलोग्राम डोडा तथा 5.49 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसके अलावा 48,860 रुपये नगद, एक कंटेनर वाहन, दो चार पहिया वाहन, तीन दोपहिया वाहन तथा 12 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं।

एसपी ने बताया कि शहर, चैनपुर, पाटन, पांकी, सतबरवा, लेस्लीगंज सहित कई थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी कर मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री और तस्करी में संलिप्त गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया। कई मामलों में आरोपियों को रंगेहाथ पकड़ा गया, जबकि कुछ स्थानों से अवैध भंडारण का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में स्थानीय स्तर के साथ-साथ बाहरी राज्यों से जुड़े तस्कर भी शामिल हैं, जो नेटवर्क बनाकर नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। सभी मामलों में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि जिले में नशे के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाया जा सके।

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