तीन बच्चे लापता हुए तो 30 मिनट में तलाश कर जीआरपी ने मां को सौंपा
ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी प्रयागराज ने तीन लापता बच्चों को महज 30 मिनट में सुरक्षित बरामद किया। बच्चों की मां ने डायल-112 पर सूचना दी थी कि उनके पति ने बच्चों को बिना बताए ले गए हैं। CCTV फुटेज की मदद से बच्चों को सुरक्षित उनके पिता के पास से बरामद कर लिया गया।
प्रयागराज। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी प्रयागराज ने मंगलवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लापता बच्चों को महज 30 मिनट में सकुशल बरामद कर उनकी मां को सौंप दिया। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जीआरपी की सराहना की। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेवा निवासी लालमणि पत्नी ललित ने डायल-112 पर सूचना दी कि उनके पति ललित कुमार तीनों बच्चों को बिना बताए कहीं लेकर चले गए हैं। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रयागराज के प्रभारी निरीक्षक अकलेश कुमार सिंह ने टीम गठित कर बच्चों की तलाश शुरू कराई। पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
फुटेज के आधार पर प्लेटफार्म नंबर एक स्थित पैसेंजर हाल के सामने से गोलू (ढाई वर्ष), अर्पित (चार वर्ष) और ममता (सात वर्ष) को उनके पिता ललित कुमार के साथ सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस तीनों बच्चों को थाने लेकर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद उनकी मां लालमणि को सुपुर्द कर दिया।
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