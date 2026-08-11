Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन बच्चे लापता हुए तो 30 मिनट में तलाश कर जीआरपी ने मां को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी प्रयागराज ने तीन लापता बच्चों को महज 30 मिनट में सुरक्षित बरामद किया। बच्चों की मां ने डायल-112 पर सूचना दी थी कि उनके पति ने बच्चों को बिना बताए ले गए हैं। CCTV फुटेज की मदद से बच्चों को सुरक्षित उनके पिता के पास से बरामद कर लिया गया।

तीन बच्चे लापता हुए तो 30 मिनट में तलाश कर जीआरपी ने मां को सौंपा
तीन बच्चे लापता हुए तो 30 मिनट में तलाश कर जीआरपी ने मां को सौंपा

प्रयागराज। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी प्रयागराज ने मंगलवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लापता बच्चों को महज 30 मिनट में सकुशल बरामद कर उनकी मां को सौंप दिया। बच्चों के सकुशल मिलने पर परिजनों और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जीआरपी की सराहना की। कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेवा निवासी लालमणि पत्नी ललित ने डायल-112 पर सूचना दी कि उनके पति ललित कुमार तीनों बच्चों को बिना बताए कहीं लेकर चले गए हैं। सूचना मिलते ही जीआरपी प्रयागराज के प्रभारी निरीक्षक अकलेश कुमार सिंह ने टीम गठित कर बच्चों की तलाश शुरू कराई। पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

फुटेज के आधार पर प्लेटफार्म नंबर एक स्थित पैसेंजर हाल के सामने से गोलू (ढाई वर्ष), अर्पित (चार वर्ष) और ममता (सात वर्ष) को उनके पिता ललित कुमार के साथ सकुशल बरामद कर लिया गया। पुलिस तीनों बच्चों को थाने लेकर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद उनकी मां लालमणि को सुपुर्द कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj CCTV Footage अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।