ऑपरेशन जागृति के तहत 45 दिन में टूटने से बचाए 120 परिवार

इटावा। ऑपरेशन जागृति के तहत पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र ने पारिवारिक विवादों एवं आपसी मतभेदों से प्रभावित परिवारों की संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के बाद परिवार टूटने से बच गए। परिवार परामर्श केंद्र की टीम की ओर से दोनों पक्षों को पारिवारिक संबंधों की महत्ता से अवगत कराते हुए आपसी सहमति, विश्वास एवं समन्वय के साथ पुन: साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया। प्रभावी काउंसलिंग एवं सतत प्रयासों से 45 दिनों में जिले के120 से अधिक परिवारों को टूटने से बचाया गया। ये जानकारी देते हुए एसएसपी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि इटावा पुलिस की इस संवेदनशील एवं सराहनीय पहल से अनेक परिवार टूटने से बचे तथा उनके जीवन में पुन: आपसी सौहार्द, विश्वास एवं खुशहाली स्थापित हुई।