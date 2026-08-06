55 मुकदमों में 89 अभियुक्तों को हुई सजा
-अभियोजन की मजबूत पैरवी से हर रोज हो रही अपराधियों को सजारवी से हर रोज हो रही अपराधियों को सजा -60 दिनों में 55 मुकदमों का रिजल्ट आया सामने, 89 को मिल
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत हो रही खीरी पुलिस और अभियोजन की मेहनत रंग लाने लगी है। कड़ी पैरवी की वजह से हर रोज किसी न किसी मुकदमे में अपराधियों को सजा हो रही है। अगर पिछले दो महीने के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुछ 55 मुकदमों का रिजल्ट सामने आया है। कोर्ट ने 89 अपराधियों को सजा सुनाई है। इसमें न सिर्फ उन्हें कठोर कारावास मिला है। बल्कि अर्थदंड की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। एसएसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि शासन की मंशा पर पुलिस ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान चला रही है। इसके तहत एक मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है।
जिसमें तैनात पुलिसकर्मी अभियोजन विभाग से मिलकर कोर्ट में लंबित मुकदमों की कड़ी पैरवी करते हैं। जिससे ज्यादा से ज्यादा मुकदमों में अपराधियों को सजा हो सके। इसी अभियान के तहत जून और जुलाई माह के आंकड़े सामने आए हैं। जिसमें 55 मुकदमों में 89 अपराधियों को कोर्ट से सजा मिली है। जिसमें हत्या के 7 केसों में 14 आरोपियों को सजा मिली है। रेप के चार मुकदमों में छह आरोपियों को सजा हुई है। दहेज हत्या व गैर-इरादतन हत्या के 5 मुकदमों में 6 आरोपी व आर्म्स एक्ट के 12 मुकदमों में 12 आरोपियों को सजा मिली है। एनडीपीएस एक्ट के 3 मुकदमों में 3 आरोपी व लूट, चोरी और जानलेवा हमले समेत अन्य 24 मुकदमों में 48 आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें