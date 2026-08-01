युवा, जनविश्वास व सुशासन को करें मजबूत
मुजफ्फरपुर के सेवानिवृत्त विंग कमांडर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें युवा, जनविश्वास और सुशासन को मजबूत करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों के जरिए आम नागरिकों का अनुभव बेहतर बनाया जाए।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी व सेवानिवृत्त विंग कमांडर उमेंद्र कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसमें देश में युवा, जनविश्वास व सुशासन को मजबूत करने का आग्रह किया है।
पत्र की मुख्य बातें
पत्र में उन्होंने कहा कि भारत ने बीते वर्षों में बुनियादी ढांचा, डिजिटल भुगतान, रक्षा और विदेश नीति में वैश्विक पहचान बनाई है। अब शासन का अगला ध्यान ‘आम नागरिक के दैनिक अनुभव’ पर होना चाहिए।
युवाओं की अपेक्षाएं
वायुसेना में 35 साल की सेवा और वर्तमान प्रशासनिक दायित्व के अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और पारदर्शी अवसर चाहता है। पेपर लीक, परीक्षा में देरी और महंगी कोचिंग से छात्रों और परिवारों का व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमाणपत्र, जमीन, पेंशन जैसे सामान्य कामों के लिए लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है।
पीएम को दिया सुझाव
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि गरीब को बिना रिश्वत प्रमाणपत्र मिले, किसान को जमीन विवाद में त्वरित न्याय मिले, छात्र को निष्पक्ष परीक्षा का भरोसा हो और हर सरकारी आवेदन की डिजिटल ट्रैकिंग व समय-सीमा तय हो, तो जनता का सरकार पर विश्वास कई गुना बढ़ेगा। सेवानिवृत्त विंग कमांडर ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीक आधारित ‘राष्ट्रीय सुशासन मॉडल’ विकसित कर सकती है। जनविश्वास कानून से नहीं, बल्कि थाने, प्रखंड, स्कूल और अस्पताल में हर दिन मिलने वाले सम्मानजनक व्यवहार से बनता है।
पर्याप्त जानकारियों पर आधारित प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग