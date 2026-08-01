मुंडेश्वरी मंदिर में ऑनलाइन पूजा की सुविधा शुरू हो गई है। श्रद्धालु घर बैठे ऑनलाइन दर्शन-पूजन कर सकते हैं। इसके लिए स्वधर्मा कंपनी की मदद से बुकिंग होती है। भक्त प्रसाद भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यह व्यवस्था अगले महीने से यूपीआई और फोन पे जैसी सुविधाओं के साथ शुरू होगी।

मुंडेश्वरी के महामंडलेश्वर महादेव की ऑनलाइन पूजा शुरू धाम परिसर में लगे श्रावणी मेला के दौरान घर बैठे दर्शन-पूजन कराने के लिए स्वधर्मा कंपनी कर रही है ऑनलाइन बुकिंग अगले माह से यूपीआई, फोन पे व अन्य माध्यम से भी दान करने की मिलेगी सुविधा ऑनलाइन बुकिंग करने पर मां मुंडेश्वरी को चढ़ाए गए तांडुल प्रसाद भी भेजी जाएगी भभुआ, कार्यालय संवाददाता।

ऑनलाइन पूजा की प्रक्रिया सावन मास में शिव भक्त मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में स्थित चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसी मंदिर के गर्भगृह में स्थित मां मुंडेश्वरी और श्रीगणेश का भी भक्तों को दर्शन कराया जाएगा। इसकी जानकारी मां मुंडेश्वरी न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने दी।

स्वधर्मा कंपनी की सेवाएँ उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दर्शन-पूजन की जिम्मेदारी स्वधर्मा कंपनी को दी गई है। स्वधर्मा के सेल्स मैनेजर ब्रजेश कुमार तिवारी ने बताया कि कंपनी का अपना ऐप है, जिसके माध्यम से देश-देश में रहने, नौकरी-पेशा करनेवाले, बीमार, वृद्ध, दिव्यांगजन ऑनलाइन दर्शन और पूजा कर सकते हैं। वह अपने नाम और गोत्र से पूजा करा सकते हैं। पूजा के दौरान मां मुंडेश्वरी, महामंडलेश्वर महादेव और श्रीगणेश के पास चढ़ाये गये प्रसाद को भी भक्तजन ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगले माह से यूपीआई, फोन पे या अन्य माध्यम से दान प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी।

विशेष पूजा की व्यवस्था न्यास परिषद के सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ऐप के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए विशेष पूजा, आरती, मां के शृंगार दर्शन-पूजन की व्यवस्था है। जिस पूजा के लिए श्रद्धालु बुकिंग कराएंगे पंडित उस विधि से मां की पूजा कराएंगे। उन्होंने बताया कि ऐप पर क्लीक करते ही मंगला आरती के साथ मां का दर्शन शुरू हो जाएगा। भक्त जिस तारीख एवं शुभ मुहूर्त में मां की पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए बुकिंग कर दी जाएगी। मां की ऑनलाइन पूजा के लिए समय निर्धारित है।

मंदिर की बनावट और महत्व बदलते रहता है पत्थर का रंग मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि मंदिर में प्रवेश के चार द्वार हैं, जिसमे एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्ध्द्वर है। इस मंदिर के मध्य भाग में चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है, जिस पत्थर से यह शिवलिंग निर्मित किया गया है, उसमे सूर्य की स्थिति के साथ-साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नंदी की मूर्ति है, जो आज भी अक्षुण्ण है। देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल है मुंडेश्वरी भगवानपुर प्रखंड की पंवरा पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी मंदिर है। इसेदेश के अतिप्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 108 ईस्वी में हुआ था, जो इसे स्थापत्य और आस्था दोनों दृष्टियों से अद्वितीय बनाता है। मंदिर में देवी मुंडेश्वरी की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है, जिनकी पूजा शक्ति, सुरक्षा और सिद्धि के लिए की जाती है। इसी मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित है, जिससे यह मंदिर शैव और शक्त दोनों संप्रदायों का संगम बन जाता है। इस अष्टकोणीय मंदिर की वास्तुकला, शिल्पकला और पहाड़ी पर स्थित इसे अत्यंत दर्शनीय बनाती है। नवरात्र, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं।

इतिहास का उल्लेख कनिंघ्म की पुस्तक में भी है उल्लेख इस मंदिर का उल्लेख कनिंघ्म ने भी अपनी पुस्तक में किया है। उसमें उल्लेख है कि कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी है, जहां मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का पता तब चला जब कुछ गड़ेरिये पहाड़ी के ऊपर गए और मंदिर के स्वरूप को देखा। तब इसकी इतनी ख्याति नहीं थी, जितनी अब है। प्रारम्भ में पहाड़ी के नीचे निवास करने वाले लोग ही इस मंदिर में दीया जलाते और पूजा-अर्चना करते थे। वर्तमान में धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा इस मंदिर को व्यवस्थित किया गया और पूजा-अर्चना की व्यवस्था की गई।

कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड की पंवरा पहाड़ी पर स्थित अष्टकोणीय मंदिर में विराजमान मां मुंडेश्वरी और मंदिर में स्थापित चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव की आरती करते पुजारी।