अबकी 31 अक्तूबर तक ही मिलेगी छात्रवृत्ति की पहली किस्त

प्रयागराज में 2026-27 सत्र के लिए संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना शुरू हो गया है। पहली सेमेस्टर की धनराशि 31 अक्टूबर तक विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

प्रयागराज मुख्य संवाददाता शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन शनिवार से शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि इस साल विद्यार्थियों के खाते में 31 अक्तूबर तक ही पहले सेमेस्टर की छात्रवृत्ति की धनराशि भेज दी जाएगी। पिछले साल पहली बार ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के कारण दस फरवरी से 26 मार्च तक धनराशि भेजी जा सकी थी।

आवेदन प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से संस्कृत विवि के रजिस्ट्रार, सभी जेडी और डीआईओएस को भेजी समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन और विद्यालय में संलग्नक के साथ आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। प्रधानाचार्य एक से दस सितंबर तक पोर्टल पर आवेदन पत्र का सत्यापन, अग्रसरण और अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य 11 से 15 सितंबर तक आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी डीआईओएस कार्यालय में जमा करेंगे।

समय सारणी डीआईओएस 16 से 25 सितंबर तक सत्यापन और अग्रसरण करते हुए 26 से 30 सितंबर तक जिमा समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। एक से पांच अक्टूबर तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डीआईओएस लाभार्थियों के ऑनलाइन विवरण भेजेंगे। छह से 16 अक्टूबर तक पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 17 से 20 अक्तूबर तक बजट की मांग भेजी जाएगी। 21 से 31 अक्टूबर के बीच प्रथम सेमेस्टर की धनराशि विद्यार्थियों के खाते में भेज दी जाएगी। द्वितीय सेमेस्टर की धनराशि 15 मार्च तक खातों में भेजेंगे। निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं पवन श्रीवास्तव ने बताया कि सभी प्रधानाचार्यों को अंतिम तिथि का इंतजार करे बगैर जल्द से जल्द आवेदन करवाने को कहा गया है।