संस्कृत भाषा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की तरफ से आयोजित संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर 15 हजार तक का पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा। मेरठ मंडल संयोजक आचार्य प्रदीप कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता में यूपी बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, सीबीएसई सहित किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। आवेदन यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज डॉट कॉम वेबसाइट के माध्यम से किए जा रहे हैं। प्रतियोगिता में संस्कृत गीत, संस्कृत सामान्य ज्ञान, श्लोकान्त्याक्षरी, अष्टाध्यायी, लघुसिद्धांत कौमुदी, अमरकोश तर्कसंग्रह कंठस्थ पाठ, श्रुतलेखन और संस्कृत भाषण सहित कुल 10 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 1000, 800 और 700 के साथ तीन सांत्वना पुरस्कार 500 के दिए जाएंगे। मंडल स्तर पर 3000, 2000 और 1000 राशि निर्धारित है। जबकि राज्य स्तर पर विजेताओं को 11 हजार, 7 हजार एवं 5 हजार की पुरस्कार राशि, प्रमाणपत्र और सम्मान प्रदान किया जाएगा। अन्य प्रतिभागियों को संस्कृत प्रोत्साहनवृत्ति भी दी जाएगी。