प्रतियोगिता के लिए 15 तक करें आवेदन
अम्बेडकरनगर में विद्यार्थियों के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कक्षा छह से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर 15,000 रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे।
अम्बेडकरनगर। संस्कृति भाषा में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आयोजित संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कक्षा छह से स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थी 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर 15 हजार रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। यह जानकारी प्रतियोगिता के जिला संयोजक आनंद कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में यूपी बोर्ड, सीबीएसई सहित किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।
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