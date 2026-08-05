अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में प्रवेश पंजीकरण कल से
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विवि के अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में सत्र 2026-28 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 6 अगस्त से शुरू होंगे। छात्रों को 20 अगस्त तक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण किसी भी छात्र का प्रवेश अमान्य होगा। एनईसीटीई के अनुसार न्यूनतम अर्हता पूरी करनी होगी।
मेरठ। चौधारी चरण सिंह विवि से संबद्ध अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में सत्र 2026-28 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण छह अगस्त से शुरू होंगे। 20 अगस्त तक www.ccsuniversity.ac.in पर जाकर छात्रों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में कोई भी प्रवेश अमान्य होगा। पंजीकृत छात्रों के आधार पर 24 अगस्त को मेरिट जारी होगी और 31 अगस्त तक प्रवेश कंफर्म किए जाएंगे। कॉलेजों को पांच अगस्त तक प्रवेशित छात्रों की सूची विवि में जमा करनी होगी। विवि के अनुसार सूची से बाहर किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। प्रवेश के लिए छात्रों को एनईसीटीई के अनुसार न्यूनतम अर्हता पूरी करनी होगी।
कांवड़ यात्रा से शिक्षकों का सत्यापन निरस्त
विवि ने कैंपस में बीपीएड, एमपीएड एवं एमएड शिक्षकों का भौतिक सत्यापन स्थगित कर दिया है। सभी कॉलेजों को अपने यहां नियुक्त शिक्षकों का कैंपस में भौतिक सत्यापन अनिवार्य था। विवि के अनुसार कांवड़ यात्रा के चलते सत्यापन कार्यक्रम फिलहाल निरस्त किया गया है। जल्द ही विवि नया कार्यक्रम जारी करेगा।
आईटीईपी में आज से ओपन मेरिट के आवेदन
विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में आईटीईपी प्रोग्राम में संचालित बीए-बीएड, बीकॉम-बीएड एवं बीएससी-बीएड के लिए पंजीकृत छात्र आज से ओपन मेरिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिन्हें पहली, दूसरी, तीसरी एवं प्रथम ओपन मेरिट में कॉलेज आंवटित हुआ था, लेकिन किन्हीं कारण प्रवेश नहीं ले पाए या ऐसे छात्र जिनका नाम अभी तक किसी भी वरीयता सूची में नहीं आ पाया है अथवा ऐसे छात्र जो पूर्व में पंजीकरण नहीं करा पाए थे, वे सभी विवि पोर्टल के जरिए उक्त पाठ्यक्रमों में पंजीकरण कराते हुए ओपन मेरिट में शामिल हो सकते हैं। आज से 11 अगस्त तक पोर्टल से अपना ओपन ऑफर लेटर डाउनलोड करते हुए छात्र अपनी कॉलेज की आईडी पर मेल करेंगे। 12 अगस्त को कॉलेज प्राप्त ऑफर लेटर से मेरिट बना वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर जारी करेंगे। 13-14 और 17-18 अगस्त को कॉलेज प्रवेश लेते हुए प्रक्रिया पूरी करेंगे।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज