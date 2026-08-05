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कृषि यंत्र अनुदान पर ऑनलाइन बुकिंग 10 अगस्त तक, किसान जल्द करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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हापुड़ में कृषि विभाग की वेबसाइट पर कृषि यंत्रों हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ हुई है। यह बुकिंग 16 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगी। किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने सभी किसानों से बुकिंग करने की अपील की है।

कृषि यंत्र अनुदान पर ऑनलाइन बुकिंग 10 अगस्त तक, किसान जल्द करें आवेदन

हापुड़। कृषि विभाग की वेबसाइट पर जनपद हापुड़ में विकास खंड स्तर पर संचालित सभी मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू पराली प्रबंधन योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। ऑनलाइन बुकिंग 16 जुलाई को दोपहर12 बजे से प्रारंभ होकर 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक चलेगी। इच्छुक किसान निर्धारित अवधि के भीतर कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर किसान कॉर्नर में उपलब्ध यंत्र बुकिंग प्रारंभ विकल्प पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक योगेंद्र कुमार ने जनपद के सभी किसानों से समय रहते बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सके।---------

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