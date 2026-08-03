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15 अगस्त तक होगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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अम्बेडकरनगर में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कक्षा 6 से 12 के छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 अगस्त तक चलेगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट टीम में दो छात्र होंगे, और एक मार्गदर्शक शिक्षक होना अनिवार्य है। छात्रों को स्थानीय समस्याओं पर शोध आधारित प्रोजेक्ट तैयार करना होगा।

15 अगस्त तक होगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

अम्बेडकरनगर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की आयोजित 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग के लिए कक्षा छह से 12 तक के 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 अगस्त तक किया जाएगा। इसकी जानकारी विज्ञान क्लब के जिला समन्वयक निरंजन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण एनसीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट टीम में दो विद्यार्थी होंगे तथा उनके मार्गदर्शन के लिए विद्यालय या किसी अन्य संस्था से एक योग्य मार्गदर्शक शिक्षक का नामित होना अनिवार्य है।इस वर्ष का मुख्य विषय सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार रखा गया है।

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इसके तहत विद्यार्थियों को अपने गांव, शहर अथवा क्षेत्र की किसी स्थानीय समस्या पर शोध आधारित प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। जिसे जनपद स्तरीय आयोजन में प्रस्तुत किया जाएगा।परिषदीय एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक विद्यार्थी एवं विद्यालय 15 अगस्त तक https://n-csc.in⁠ ऑनलाइन पंजीकरण कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

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