90 फीसदी के पार पहुंची रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। आईआरसीटीसी के जरिए आनलाइन रेल टिकटों की बुकिंग 90 फीसदी के पार पहुंच गई है। वहीं विंडो रेल टिकट की हिस्सेदारी वर्तमान में महज नौ फीसदी पर सिमट गई है। आनलाइन बुकिंग के बढ़ने से आरक्षण केन्द्रों पर भीड़ कम हो गई है। जानकारों का कहना है कि यह संख्या और कम होती जाएगी।

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। आईआरसीटीसी के जरिए आनलाइन रेल टिकटों की बुकिंग 90 फीसदी के पार पहुंच गई है। वहीं विंडो रेल टिकट की हिस्सेदारी वर्तमान में महज नौ फीसदी पर सिमट गई है। आनलाइन बुकिंग की हिस्सेदारी बढ़ने से आरक्षण केन्द्रों पर अब सन्नाटा नजर आने लगा है। पहले जहां एक काउंटर पर 20 से 30 यात्री लाइन में लगे रहते थे वहीं अब किसी पर दो तो किसी पर तीन यात्री ही नजर आते हैं। 2025 में आईआरसीटीसी की हिस्सेदारी 87 फीसदी थी। आनलाइन रेल टिकटों की हिस्सेदारी 2014 में महज 21 फीसदी ही थी। 2018 तक ये हिस्सेदारी 40 फीसदी पर पहुंच गई। 2020 तक 55 प्रतिशत लोग ई-टिकट बुक करने लगे। कोविड के बाद ये रफ्तार तेजी से बढ़ी और जुलाई 2026 में इसकी हिस्सेदारी 91 प्रतिशत पहुंच गई।

आरक्षण काउंटरों पर सन्नाटा आनलाइन टिकट बुक होने से रेलवे के आरक्षण काउंटरों पर सन्नाटा पसरने लगा है। गोरखपुर के आरक्षण काउंटर से प्रतिदिन 13 से 16 सौ लोग ही टिकट बुक कर रहे हैं। कोविड काल के पहले यह संख्या पांच हजार के आसपास थी। जानकारों का कहना है कि धीरे-धीरे यह संख्या और कम होती जाएगी। रेलवे प्रशासन ने काउंटरों से आरक्षण टिकटों की बिक्री में भी जनभागीदारी बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है।

जनरल टिकट के लिए एप को बढ़ावा जनरल टिकट के यात्रियों को भी पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने की कवायद तेज हो गई है। लखनऊ मंडल प्रशासन ने अभियान चलाकर 65 हजार यात्रियों के मोबाइल पर यूटीएस एप रजिस्टर्ड किया है। लोगों को मोबाइल यूटीएस एप से जनरल टिकट बुक करने के लिए जागरूक करने के साथ उसकी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। जनरल टिकट काउंटरों को भी निजी हाथों में देने की प्रक्रिया तेज हो गई हैं। स्टेशनों के काउंटरों पर टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) बैठने लगे हैं।