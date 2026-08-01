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निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता, अनुमति, सीट वृद्धि और अवधि विस्तार की प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी है। नया पोर्टल bnrc2.bihar.gov.in शुरू किया गया है। सभी संस्थानों को 15 दिनों के भीतर डेटा अपलोड करना होगा।

निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लिए अब ऑनलाइन आवेदन

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। स्वास्थ्य विभाग ने निजी क्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता, अनुमति, सीट वृद्धि और अवधि विस्तार की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी है। इसके लिए विभाग ने नया पोर्टल bnrc2.bihar.gov.in शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र में यह जानकारी दी गई है।बताया गया है कि अब कागजी प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है। जो संस्थान नया नर्सिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, उन्हें सभी दस्तावेजों के साथ इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले से चल रहे नर्सिंग संस्थानों को भी सीटों में वृद्धि और अवधि विस्तार के लिए 15 दिनों के अंदर पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

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विभाग में जो मामले पहले से लंबित हैं और जिनका शुल्क जमा नहीं हुआ है, उन संस्थानों से भी अब पोर्टल के माध्यम से ही नया आवेदन मांगा जाएगा।कैसे करें आवेदन :आवेदन विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/health/CitizenHome.html पर उपलब्ध है। सभी मौजूदा संस्थानों को लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड विभाग द्वारा दिया जाएगा। पोर्टल पर आवेदन और डाटा अपलोड करने की अंतिम तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।

Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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