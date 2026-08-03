अब हर पीरियड का देना होगा हिसाब, शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू अब हर पीरियड का देना होगा हिसाब, शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरूअब हर पीरियड का द

कटिहार, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब शिक्षकों के शिक्षण कार्य की ऑनलाइन निगरानी होगी। कक्षा में क्या पढ़ाया गया, किस पीरियड में कौन-सा विषय कराया गया और कितनी प्रगति हुई, इसका पूरा ब्योरा शिक्षकों को प्रतिदिन विद्यालय अवधि समाप्त होने से पहले गूगल फॉर्म के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके साथ कक्षा संचालन से संबंधित फोटोग्राफ भी अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। जिला शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था से शिक्षकों के बीच हलचल तेज हो गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए यह व्यवस्था लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निर्धारित अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से शिक्षकों की दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गई है。

नई व्यवस्था का कार्यान्वयन नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक शिक्षक को वर्गवार संचालित कक्षाओं, पढ़ाए गए विषय, अध्याय, पाठ्यक्रम की प्रगति तथा कक्षा संचालन की फोटो सहित प्रतिदिन ऑनलाइन विवरण देना होगा। इस रिपोर्ट की निगरानी संकुल, प्रखंड और जिला स्तर पर गठित शैक्षणिक कोषांग करेगा। प्रत्येक सोमवार को गूगल फॉर्म नहीं भरने वाले शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षकों की उपस्थिति और कार्रवाई विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि गूगल फॉर्म में दर्ज की गई प्रविष्टि ही संबंधित तिथि पर शिक्षक की उपस्थिति और शिक्षण कार्य का अधिकृत प्रमाण मानी जाएगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय तक अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं करता है तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित तिथि के वेतन पर भी प्रभाव पड़ेगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा विभाग की अपेक्षाएं शिक्षा विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यालयों में नियमित एवं प्रभावी कक्षा संचालन सुनिश्चित होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि किस शिक्षक ने किस दिन कितना पाठ्यक्रम पूरा कराया। इससे शैक्षणिक गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का लाभ मिलेगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की दिशा में कदम जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चन्द्र चौधरी ने कहा कि विद्यालयों में केवल उपस्थिति दर्ज कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। गूगल फॉर्म के माध्यम से शिक्षकों के दैनिक शिक्षण कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी। इससे अकादमिक कैलेंडर के अनुरूप समय पर पाठ्यक्रम पूरा होगा, जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।