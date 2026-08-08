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ऑनलाइन जियो टैगिंग व हाजिरी में राहत देने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन व्यवस्थाओं के कारण आ रही दिक्कतों को लेकर जिला प्रधान संगठन ने पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा है। पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति और नेटवर्क समस्या को देखते हुए, संगठन ने राहत की मांग की है। प्रधानों ने ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने और अन्य मांगें की हैं।

ऑनलाइन जियो टैगिंग व हाजिरी में राहत देने की मांग

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन व्यवस्थाओं के कारण आ रही दिक्कतों को लेकर जिला प्रधान संगठन ने पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन भेजा है। संगठन ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क समस्या को देखते हुए ऑनलाइन जियो टैगिंग, निर्माण स्थलों की लोकेशन अटैचमेंट और ऑनलाइन हाजिरी की बाध्यकता में राहत देने की मांग की है। जिलाध्यक्ष दीपक सिंह खेतवाल की ओर से भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या के चलते प्रधानों और पंचायत कर्मियों को ऑनलाइन व्यवस्थाओं में परेशानी होती है। संगठन ने पर्याप्त नेटवर्क सुविधा उपलब्ध होने तक ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की मांग की。

ये प्रमुख मांगें उठाईं

प्रधान संगठन ने प्रदेश संगठन की 10 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने, पर्वतीय क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने और ऑनलाइन जियो टैगिंग व लोकेशन अटैचमेंट की बाध्यता हटाने की मांग की। जी-राम-जी के तहत ऑनलाइन हाजिरी के बजाय पूर्ण ऑफलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई। संगठन ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सूची से हटाए गए पात्र लोगों के नाम दोबारा जोड़ने की मांग की। प्रधानों ने कहा कि पहाड़ और मैदान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों के लिए अलग कार्ययोजनाएं बनाई जानी चाहिए।

सामान्य प्रश्न

जिला प्रधान संगठन ने किसे ज्ञापन भेजा?
जिला प्रधान संगठन ने पंचायती राज मंत्री मदन कौशिक को ज्ञापन भेजा।
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