व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू
जहानाबाद, नगर संवाददाता।विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई से विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जहानाबाद, नगर संवाददाता। एसएस कॉलेज में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित स्ववित्तपोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2026झ्र27 (एक वर्षीय), 2026झ्र28 (दो वर्षीय), 2026झ्र29 (तीन वर्षीय) तथा 2026झ्र30 (चार वर्षीय) के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार इच्छुक अभ्यर्थी 30 जुलाई से विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। इस संबंध में स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) दीपक कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी यह अधिसूचना स्ववित्तपोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगारोन्मुखी एवं कौशल-आधारित शिक्षा की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन कर अपने भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।
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