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खोदावंदपुर डिग्री कालेज में नामांकन के लिए 6 तक ऑनलाइन आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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खोदावंदपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज में चार वर्षीय स्नातक कला प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-30 के लिए उन छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। आवेदन 3 से 6 अगस्त के बीच विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं।

खोदावंदपुर डिग्री कालेज में नामांकन के लिए 6 तक ऑनलाइन आवेदन

खोदावंदपुर,निज संवाददाता। चार वर्षीय स्नातक कला प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-30 में जिन छात्र छात्राओं का नामांकन अबतक नहीं हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे छात्र छात्रा विश्वविद्यालय के बेबसाइट पर 3 अगस्त से 6 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर अपना नामांकन इस शैक्षणिक सत्र में करवा सकते हैं। इसकी जानकारी राजकीय डिग्री कालेज खोदावंदपुर के प्राचार्य राम अगर प्रसाद ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसुराज परिसर में संचालित किए जा रहे राजकीय डिग्री कालेज खोदावंदपुर में हिन्दी,अंग्रेजी,अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों के रिक्त सीटों पर नामांकन किया जाएगा। बताया कि प्रथम एवं द्वितीय सूची में नामांकन से अबतक वंचित छात्र छात्राओं के लिए विश्व विद्यालय प्रशासन द्वारा यह विशेष सुविधा प्रदान की गयी है जिनमें छात्र-छात्रा रिक्त पदों के विरुद्ध नामांकन करवाने के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in पर 3 अगस्त से 6 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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