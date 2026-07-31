सुपौल : अनुशासित दिनचर्या अपनाकर निरंतर अध्ययन से ही मिलेगा लक्ष्य

सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में वीरपुर के सरस्वती विद्या निकेतन राजकीय उच्च विद्यालय में फिजिक्सवाला की ऑनलाइन कोचिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन और आत्मविश्वास विकसित करने की सलाह दी। इससे ग्रामीण विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे।

वीरपुर, एक संवाददाता। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतियोगी परीक्षा आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शुक्रवार को वीरपुर के सरस्वती विद्या निकेतन राजकीय उच्च विद्यालय में फिजिक्सवाला ( पी डब्ल्यू ) की ऑनलाइन कोचिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। बिहार के चुनिंदा सरकारी विद्यालयों में शामिल इस विद्यालय में जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने रिमोट के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं की औपचारिक शुरुआत की।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर जिला पदाधिकारी सहित सभी अतिथियों का अभिनंदन करने से हुई। इसके बाद जिला पदाधिकारी सावन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार तथा विद्यालय के प्राचार्य डॉ. तपेश्वर प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने कहा कि आज का दौर कड़ी प्रतिस्पर्धा का है। ऐसे समय में विद्यार्थियों को अनुशासित होकर नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और शिक्षकों से संवाद की आदत विकसित करनी चाहिए।

सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग केवल सकारात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यों के लिए करें तथा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पढ़ाई करने और हर विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा दी। डीएम ने कहा कि फिजिक्सवाला की ऑनलाइन कोचिंग सुविधा शुरू होने से अब विद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्कूल समय के बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा उपलब्ध होगी और उन्हें बड़े शहरों की कोचिंग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

विद्यार्थियों के लिए अवसर अनुमंडल पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि बिहार के चुनिंदा सरकारी विद्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है और सरस्वती विद्या निकेतन राजकीय उच्च विद्यालय का इसमें शामिल होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्राचार्य डॉ. तपेश्वर प्रसाद यादव एवं शिक्षक चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी बसंतपुर सुजीत कुमार मिश्रा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बजरंग कुमार सहित शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।