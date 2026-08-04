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शिक्षक संगठनों की जीत,आनलाइन हाजिरी का आदेश स्थगित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक,अनुदेशक व शिक्षामित्रों की लगनी थी आनलाइन हाजिरी शिक्षक संगठनों की जीत,आनलाइन हाजिरी आदेश स्थगितशिक्षक संगठनों की

शिक्षक संगठनों की जीत,आनलाइन हाजिरी का आदेश स्थगित

हाथरस। बेसिक स्कूलों में तैनात शिक्षक,अनुदेशक व शिक्षामित्रों को आनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने के निर्देश बीएसए की ओर से जारी किए गए। जिसका विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। शिक्षक संगठनों के विरोध को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक के लिए बीएसए ने अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। शासन की ओर से आनलाइन हाजिरी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। तब भी शिक्षक संगठनों ने आनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए ज्ञापन आदि दिए थे। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

बीएसए ने 31 जुलाई को जारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी आदेश को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। यह निर्णय शिक्षक संगठनों द्वारा बताई गई व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करने के बाद लिया गया है। कार्यालय आदेश के अनुसार, शिक्षक संगठनों ने ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में नेटवर्क, तकनीकी और अन्य व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया था। इन समस्याओं को देखते हुए बीएसए कार्यालय ने पूर्व आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया। आदेश के स्थगित कर दिए जाने की जानकारी लगते ही शिक्षक संगठनों ने अपनी जीत बताया। वहीं सोशल मीडिया प्लेट फार्म पर अपनी वाहवाही लूटी।

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