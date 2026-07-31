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परिवहन विभाग की 39 सेवाएं घर बैठे मिलेंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, आनलाइन ही मिलेंगी सभी मंजूरी लखनऊ। विशेष संवाददाता परिवहन

परिवहन विभाग की 39 सेवाएं घर बैठे मिलेंगी

कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, आनलाइन ही मिलेंगी सभी मंजूरी लखनऊ। विशेष संवाददातापरिवहन विभाग ने अपनी 52 तरह की सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इनमें से 39 सेवाओं में आटो अप्रूवल की सुविधा लागू कर दी गई है। आवेदक को परिवहन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के बाद सुविधाएं खुद मंजूर हो जाएंगी। आधार प्रमाणीकरण के जरिए फेसलेस सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इनमें सारथी पोर्टल की 27, वाहन पोर्टल की 12 समेत 39 सेवाएं आटो अप्रूवल हो गई हैं।परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि पात्र आवेदकों को इन सेवाओं का लाभ बिना परिवहन कार्यालय आए, ऑनलाइन एवं समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सकेगा।

उन्होंने बताया कि अब अधिक सरल, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में परिवहन विभाग सतत प्रयास कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब पात्र आवेदकों को चयनित सेवाओं के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण के उपरांत आवेदनों का स्वतः अनुमोदन किया जाएगा, जिससे नागरिकों को घर बैठे ही समयबद्ध एवं सुविधाजनक ढंग से सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

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