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चार अगस्त तक करें आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आगरा
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राजकीय एवं निजी आईटीआई में 2026-27 सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त तक किए जा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी एससीवीटीयूपी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।

चार अगस्त तक करें आवेदन

राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश सत्र 2026-27 हेतु आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी एससीवीटीयूपी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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