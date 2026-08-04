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स्नातक तृतीय वर्ष सुधार परीक्षा के लिए मांगे आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सुधार परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने ईआरपी पोर्टल 14 अगस्त तक खोला है। छात्र 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

स्नातक तृतीय वर्ष सुधार परीक्षा के लिए मांगे आवेदन

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्नातक वार्षिक पद्धति तृतीय वर्ष (बीए, बीएससी और बीकॉम) के विद्यार्थियों के लिए सुधार परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ईआरपी पोर्टल 14 अगस्त तक खोल दिया है। वर्ष 2026 की तृतीय वर्ष वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए इच्छुक विद्यार्थी सुधार परीक्षा के लिए 14 अगस्त तक ईआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे।

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