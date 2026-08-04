स्नातक तृतीय वर्ष सुधार परीक्षा के लिए मांगे आवेदन
नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सुधार परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ने ईआरपी पोर्टल 14 अगस्त तक खोला है। छात्र 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं संस्थानों के स्नातक वार्षिक पद्धति तृतीय वर्ष (बीए, बीएससी और बीकॉम) के विद्यार्थियों के लिए सुधार परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। सहायक परीक्षा नियंत्रक डॉ. नंदन सिंह बिष्ट ईआरपी पोर्टल 14 अगस्त तक खोल दिया है। वर्ष 2026 की तृतीय वर्ष वार्षिक परीक्षा में शामिल हुए इच्छुक विद्यार्थी सुधार परीक्षा के लिए 14 अगस्त तक ईआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें