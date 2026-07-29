चार अगस्त तक करें आवेदन
राजकीय एवं निजी आईटीआई में 2026-27 सत्र के लिए प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए www.scvtup.in वेबसाइट पर विजिट करें, जहाँ विस्तृत जानकारी और दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।
राजकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश सत्र 2026-27 हेतु आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी एससीवीटीयूपी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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