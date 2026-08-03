Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेधा छात्रवृत्ति को आवेदन 31 तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

समस्तीपुर में 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए एनएमएमएस छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी सरकारी और उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। सफल छात्रों को नया पंजीकरण करवाना होगा और पिछले सालों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए रिन्यूवल आवेदन अनिवार्य है।

मेधा छात्रवृत्ति को आवेदन 31 तक

समस्तीपुर। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृति योजना (एनएमएमएस) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नेशनल स्कालरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर आनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जिले में शुरू हो गई है। जिले के सभी सरकारी, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट, उत्क्रमित तथा नवस्थापित उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इसको लेकर दिशा-निर्देश दिए किए हैं। वर्ष 2026 की एनएमएमएस परीक्षा में सफल छात्र-छात्राओं को एनएसपी पोर्टल पर नया पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए 2026 में सफल विद्यार्थियों को नया बैच के छात्रों के लिए रिन्यूवल आवेदन करना अनिवार्य किया गया है।

ये भी पढ़ें:छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति के 15 सितंबर से करें आवेदन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
national scholarship portal Samastipur Latest News Samastipur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।