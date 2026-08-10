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सोलर पंप का पंजीयन कराएं किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों से सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पंजीकृत किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सोलर पंप का पंजीयन कराएं किसान

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। पंजीकृत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ मिलेगा। किसान सोलर पंप के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण शुरू हो गया है।

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